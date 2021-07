è pronto a legarsi alla. Il terzino albanese exquesta mattina ha finalmente varcato i cancelli diper cominciare ad assaporare la nuova realtà biancoceleste. Per lui prima test fisici presso l’Isokinetic e, in seguito, alle 14:00 ecco l’arrivo in Paideia per le visite mediche di rito pre-stagionali. Una volta terminate queste ultime, Hysaj potrà legarsi ufficialmente alla squadra biancoceleste e tornare a lavorare con Maurizio, tecnico col quale da professionista ha giocato ben 243 partite.