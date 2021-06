Dovesse arrivare la tanto attesa ufficialità di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio a quel punto ci sarebbe un profilo ad un passo dal club biancoceleste. A renderlo noto è Il Corriere dello Sport, il quale fa il nome di Elseid Hysaj. Il terzino albanese (ruolo in cui Sarri guarda caso ha chiesto un rinforzo) è in scadenza col Napoli ed è un fedelissimo del Comandante, visto che delle sue 332 presenze da calciatore professionista, 243 le ha effettuate con Sarri in panchina. Indizio lampante di quanto il possibile futuro tecnico della Lazio voglia riportare con sé il terzino albanese.