Il colpo preannunciato da ormai diverse settimane sta per diventare realtà. Elseid Hysaj, terzino albanese appena svincolatosi dal Napoli sta per legarsi alla Lazio. Come riporta Il Corriere dello Sport l'accordo sulla parola con i biancocelesti diventerà realtà nei prossimi giorni. Da valutare la durata del contratto (4 o 5) mentre lo stipendio dovrebbe aggirarsi sui 2 milioni di euro circa.