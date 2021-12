Elseid Hysaj, difensore della Lazio, parla in conferenza stampa dell'alternanza tra i portieri Reina e Strakosha verso la partita con il Galatasaray: "​Non c’è differenza, sono due portieri forti. Uno ha più esperienza, l’altro deve ancora crescere. Gli obiettivi in Europa League? Come tutti i miei compagni voglio andare avanti il più possibile in questa competizione".