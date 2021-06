Come emerso nelle ultime ore è sempre più vicino l'arrivo di Hysaj alla Lazio. Lo conferma anche Il Messaggero, secondo il quale il ds Tare avrebbe quasi chiuso il trasferimento del terzino albanese nella capitale. In attesa di capire la durata del contratto, nella serata di ieri è emersa la voce di un possibile interessamento della Lazio per Patrick van Aanholt. Da Formello però arrivano solamente smentite sul terzino sinistro olandese in scadenza col Crystal Palace.