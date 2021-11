L'allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati per la partita di oggi contro il Marsiglia. C'è Immobile che rimane in dubbio per un lieve problema, out invece Zaccagni.



Ecco l'elenco completo:



Portieri: Furlanetti, Reina, Strakosha.

Difensori: Acerbi, Hysaj, Lazzari, Luiz Felipe, Marusic, Patric, Radu.

Centrocampisti: Akpa Akpro, Basic, Cataldi, Escalante, Leiva, Luis Alberto, Milinkovic-Savic.

Attaccanti: Felipe Anderson, Immobile, Muriqi, Moro, Pedro, Romero.