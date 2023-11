Per quanto si sia provato a far credere altro, il giapponese ha firmato per una sola stagione a circa 3 milioni di euro. C’è una opzione per il rinnovo biennale esercitabile dal giocatore o dalla società tra maggio e giugno. Fino a qualche settimana fa Daichi sembrava entusiasta della sua esperienza nella Capitale, ma ora sono sorti dei dubbi che il presidente Lotito cercherà di dissipare prima dell’inizio della coppa d’Asia. L’ex Eintracht Francoforte sta pagando qualcosa in termini di adattamento allo stile del calcio italiano. Ma esiste anche un problema tattico: Sarri ritiene che la sua Lazio non riesca a trovare un equilibrio con la presenza di Kamada, Rovella e Luis Alberto. E a farne le spese è quasi sempre il giapponese. La partita è aperta, ma il finale non è ancora scontato.. Di proprietà del Troyes, l’esterno sinistro brasiliano segna tanto e fa segnare (4 gol e 4 assist in 13 presenze) tanto che la sua valutazione sul mercato cresce di partita in partita: oggi servirebbero. Savio potrebbe raccogliere il testimone da Zaccagni, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con i biancocelesti.