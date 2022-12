Il nodonon sembra sciolto del tutto in casa. L'ultimo mese di allenamenti ad alto livello e due buone prestazioni in amichevole hanno riaperto le porte a un suo possibile rilancio nella seconda parte di stagione. Ma le voci di mercato continuano ad arrivare e se si presentasse una buona occasione per monetizzare sarebbe difficile dire di no.Durante questa lunga sosta Il Mago ha stupito tutti in positivo per attitudine e rendimento. Ieri però, alla ripresa degli allenamenti dopo tre giorni di pausa natalizia,è rimasto in palestra, accusando alcuni problemi fisici. E anche oggi in campo non si è visto.sperava di iniziare da subito a lavorare col gruppo al completo nella settimana che porterà alla ripresa del campionato, ma ha visto sfumare questa opportunità.. Un nulla osta che però deve fare i conti con la volontà didi tutelare il patrimonio della società. Il contratto del classe '92 scadrà solo nel 2025 e il prezzo del cartellino parte da almeno 20 milioni di euro.La cifra non sembra negoziabile, tanto quanto non lo è la formula.Il Siviglia non è più andato oltre gli ammiccamenti estivi e il numero 10 sembrerebbe essersi stancato di aspettare e sperare in un'offerta dalla sua squadra del cuore. A farsi avanti timidamente è stato invece ildi Rino Gattuso. L'ex Milan stravede per il centrocampista di San José del Valle, ma il club al momento non ha risorse economiche da investire e senza aperture da parte dei capitolini a un eventuale prestito, non ci sono le condizioni per portare avanti i discorsi.AncheIn assenza di offerte concrete, l'allenatore dovrà trovare un punto di equilibrio per gestirlo almeno fino a giugno, quando ci sarà più tempo per fare tutte le valutazioni del caso.