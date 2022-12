Per la corsa Champions la Lazio tornerà a contare su Immobile. Dopo l'infortunio con l'Udinese e i soli 8 minuti giocati col Monza, contro il Lecce alla ripresa il centravanti biancoceleste proverà a lasciare subito il segno, in uno stadio dove non ha mai fatto gol, né vinto, in serie A.



Come scrive oggi il Corriere della Sera, al Via del Mare il bomber di Torre Annunziata ha segnato solo una volta. Era il 27 ottobre del 2010 e indossava la maglia del Siena, sconfitto per 3-2 in Coppa Italia. A. E anche nella seconda occasione in cui il numero 17 è sceso in campo nell'impianto leccese ne uscì sconfitto: il 7 luglio 2020 con la Lazio che perse 2-1 dopo essere andata in vantaggio con Caicedo. Il 4 gennaio quindi Ciro tenterà di sfatare questo piccolo tabù personale per ricominciare da subito col piede giusto la seconda parte di stagione.