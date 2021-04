Stavolta manca veramente solo l'annuncio ufficiale. Dopo un lungo tira e molla sembra essere arrivato il momento del rinnovo di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino salvo sorprese dell'ultimo minuto continuerà a crescere insieme alla sua Lazio, come ormai accade da oltre 20 anni (arrivò nella capitale nell'estate del 1999).



Come riporta stamani Il Messaggero, Inzaghi, dopo aver compieto 45 anni ieri, già in settimana potrebbe ricevere il regalo tanto sperato dal presidente Lotito e proseguire il matrimonio con il club biancoceleste. Si tratta di un triennale a 2,5 milioni di euro annui più bonus.