Immobile tra gol a raffica e bonus. Come riporta il Corriere dello Sport, al momento della firma sul prolungamento ad ottobre 2018, sul suo contratto è stata inserita una clausola che prevede un bonus di 100mila euro ogni 10 reti. Il bomber campano ne ha già messe a segno 30 (27 in campionato, 2 in Europa League e 1 in campionato).



I GOL DORATI DI IMMOBILE - Ai 3,2 milioni di stipendio fisso si aggiungono, per ora, i 300.000 euro di bonus legati alle realizzazioni, ma non è tutto. In caso di qualificazione alla prossima Champions o addirittura nell’eventualità di una vittoria dello scudetto, Immobile si avvicinerà ai 4 milioni di euro. L'attaccante ha appena comprato una casa a Montemario, a Roma Nord, e vuole rimanere nella capitale anche a fine carriera, con un ruolo da dirigente già pronto per lui.