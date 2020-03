Ciro Immobile stila il suo undici su Fifa 20. L'attaccante della Lazio presenta su Instagram la sua squadra da sfidare in Squad Battles su FUT, un super team che vede Buffon, Messi e De Bruyne giocare con leggende del passato come Nesta, Zidane e Maradona. Nell'undici di Immobile, però, non c'è posto per Cristiano Ronaldo.





L'undici di Immobile:



Buffon; Alexander-Arnold, Van Dijk, Nesta, Marcelo; De Bruyne, Kanté, Zidane; Maradona; Messi, Immobile.