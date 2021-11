Ancora guai per Sarri. Dopo la bella notizia di stamattina con il rientro in gruppo di Lazzari, nel pomeriggio la Lazio ha avuto a che fare con un’altra tegola. Si tratta di Pedro. Lo spagnolo, principale indiziato per sostituire Immobile al centro dell’attacco contro la Juventus, durante l’allenamento tattico del pomeriggio è stato costretto a lasciare il campo. Il classe ’87 ha avuto la peggio dopo un contrasto con Radu poggiando male il piede destro a terra. Dovrebbe perciò trattarsi di una distorsione alla caviglia. Dopo il soccorso dei sanitari biancocelesti l’attaccante spagnolo è stato costretto a rientrare negli spogliatoi zoppicando dal dolore.



L'ACCADUTO - Partitella tra il 4-3-3 biancoceleste e il 4-4-2 stile Juve. Arriva un lancio lungo per lo spagnolo che cerca di battere in velocità Radu. Il difensore romerno cerca come può di fermare Pedro, ma probabilmente ci mette quel pizzico di irruenza che spinge l'ex giallorosso a poggiare male il piede destro a terra procurandosi un forte dolore alla caviglia. Difficile non avere a che fare con una distorsione. Sarri incrocia le dita per averlo subito a disposizione nei prossimi giorni visto che anche oggi si stava disimpegnando al centro dell'attacco.