Valzer di nomi per il dopo Milinkovic. Sull'edizione odierna de Il Tempo, un'analisi dei profili i orbita Lazio che potrebbero raccogliere l'eredità del serbo. Il primo della lista, gradito a mister Sarri, è Loftus-Cheek del Chelsea. Contratto in scadenza nel 2024 e considerato una riserva nei Blues, nonostante Tuchel lo stia rilanciando in quest'ultimo periodo. Guadagna parecchio (circa 4 milioni) e questo è un ostacolo non indifferente per le casse biancocelesti. Ma per sostituire il Sergente servirà investire molto su un profilo di qualità.



Le alternative, secondo il quotidiano, sono Dendoncker del Wolverhampton - in scadenza nel 2023, piaceva molto a Tare già ai tempi dell’Anderlecht - e Boutigeaud del Rennes. Il suo nome è iniziato a circolare con insistenza da qualche settimana. con un valore intorno ai 15 milioni e il contratto in scadenza anche per lui nel '23, è il più abordabile dei tre. Può giocare da mezzala o da esterno. Ogni discorso comunque è subordinato all'incasso di almeno 70-80 milioni dall'addio di Milinkovic, per il quale Lotito non farà sconti a nessuno.