Difesa da rifondare in estate per la Lazio. Il Corriere dello Sport oggi analizza il possibile scenario con i nomi caldi in orbita biancoceleste, sia per la porta, sia per la linea di retroguardia.



L'addio di Strakosha e Reina in bilico rendono l'intervento tra i pali una priorità. Kepa e Sergio Rico i profili estere che piacciono di più. In Italia invece è spuntata prepotenetemente la candidatura di Carnesecchi, oggi alla Cremonese, ma di proprietà dell'Atalanta. Nella zona centrale, Luiz Felipe e Patric hanno già le valige pronte. Per sostituirli gli obiettivi principali sono Romagnoli e Casale. Poi c'è il capitolo terzini, dove un innesto a sinistra serve a prescindere. Kyriakopoulos è il nome uscito nelle ultime ore. Un interessamento, per il momento, che però indica la volontà di andare a pescare profli che già conoscano la serie A. La prosecuzione del rapporto con Sarri infatti passerà soprattutto dai piani di mercato e le sue richieste a riguardo sono ben chiare da tempo.