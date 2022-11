Tutti pazzi per Vedat Muriqi. Secondo quanto riporta stamattina il Tempo, in Spagna le prestazioni dell'ex attaccante della Lazio hanno attirato diverse attenzioni, che potrebbero far felici anche i biancocelesti.



Dopo un'avventura non esaltante - per usare un eufemismo - durata due anni, con l'aquila sul petto, il kosovaro si è traferito al Maiorca in estate per 7,7 milioni più 1,5 di bonus. Alcune indiscrezioni - stando a quanto riporta il quotidiano - parlano però anche di una clausola rescissoria da 35-40 milioni e secondo fonti spagnoli circa il 45% della futura rivendita spetterebbe alla Lazio. Gli 8 gol e un assist in 12 partite del centravanti ex Fenerbahce potrebbero allora fare la fortuna anche dei capitolini. Se alle voci di interessamento seguiranno azioni concrete, è possibile che in una delle prossime sessioni di mercato i soldi da investire peri i biancocelesti arrivino proprio dal Pirata