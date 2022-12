I tifosi della Lazio fremono per tornare ad abbracciare la squadra. Ieri in poco meno di due ore sono stati polverizzati i tagliandi messi a disposizione dal Lecce per il settore ospiti del Via del Mare. Saranno circa 1100 i biancocelesti che seguiranno Immobile e compagni per la prima trasferta del 2023. Ma non è tutto.



Il club aveva ideato per Natale la formula Christmas Box per acquistare a prezzo scontato un carnet da 5 biglietti per gli incontri casalinghi di gennaio. Ne sono stati venduti più di mille fino al termine della promozione il 24 dicembre. Sommando gli abbonati, per le prime gare del prossimo anno gli uomini di Sarri potranno contare sul supporto di almeno 41mila spettatori. Il che contribuirà ad alzare anche la media delle presenze allo stadio (comprensiva dei tagliandi singoli venduti di volta in volta, ndr) di questa stagione: per le prime 15 gare di campionato sugli spalti dell'Olimpico ci sono stati poco meno di 42mila spettatori a partita. Il dato è destinato a crescere, almeno per il prossimo mese, portando la cifra a livelli mai raggiunti nell'era Lotito.