Lazio, i tifosi non abbandonano la squadra: il dato sui biglietti per il derby

16 minuti fa



Non una stagione esaltante fin qui per la Lazio. E la sconfitta di ieri in Coppa Italia rischia di far svanire anche l'ultimo obiettivo stagionale. Servirà un'impresa contro la Juventus il 23 aprile all'Olimpico per ribaltare il 2-0 subito allo Stadium. Il popolo biancoceleste però, nonostante le difficoltà e le delusioni di quest'anno, non abbandona la squadra e sta già rispondendo con i numeri.



Prima della gara di ritorno, per la quale è comunque già partita la vendita dei tagliandi, c'è il derby sabato prossimo, da giocare in casa della Roma. I settori Nord dell'Olimpico sono praticamente sold out per la stracittadina, con oltre 17mila laziali che si sono già assicurati un posto. Le poche centinaia di biglietti ancora disponibili saranno polverizzati nelle prossime ore. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento del campionato - escludendo la sfida a San Siro contro l'Inter alla penultima giornata, con i nerazzurri che però verosimilmente saranno già Campioni d'Italia da un pezzo - nonché ultimo scontro diretto nella corsa a un posto in Europa. La Lazio deve recuperare 6 punti dai cugini (momentaneamente quinti). Al di là della rivalità fortissima, i tifosi sanno di dover dare tutto il supporto possibile in questo momento per spingere la squadra di Tudor nello scatto finale di queste ultime 8 partite e sono pronti a farsi sentire.