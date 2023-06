L'importanza di un regista nel gioco di Maurizio Sarri è nota. Mirko Valdifiori ai tempi dell'Empoli, Jorginho prima al Napoli e poi al Chelsea, giusto per citarne due. Andando ancor più indietro nella carriera dell'allenatore, si potrebbero citare tanti altri esempi di giocatori con le caratteristiche da playmaker che si sono esaltati nel suo gioco. In vista della nuova stagione, Sarri ha chiesto anche alla Lazio un calciatore con queste qualità: visione di gioco, capacità di dettare i tempi alla squadra e collegare la difesa all'attacco con passaggi corti o lanci più lunghi. Diverse le opzioni su cui stanno lavorando il presidente Claudio Lotito e i suoi collaboratori, con un nome che nelle ultime ore si è aggiunto con convinzione: Leandro Paredes.



TRA PSG E GALA - Dopo una stagione tutt'altro che positiva con la Juventus, in cui non sono maturate le condizioni per il suo riscatto, il centrocampista argentino è tornato al Paris Saint-Germain. Difficile, se non impossibile, che rimanga nella capitale francese, visto che ha soltanto un anno di contratto. Diversi i club che si sono fatti avanti per il classe '94, su tutti il Galatasaray: dopo aver tentato il ​Fideo Di Maria, i turchi vorrebbero il suo amico e compagno. Ora il tentativo della Lazio, che proprio nel Gala aveva messo gli occhi anche su Torreira, e sta cercando di capire le condizioni a cui poter riportare Paredes a Roma. Dopo l'esordio da ventenne con i giallorossi, ora può cercare fortuna nell'altra metà della Città Eterna.