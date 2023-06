Weah il primo rinforzo, il rinnovo di Rabiot da considerare come un colpo in più. Ma il mercato della Juventus in vista della nuova stagione deve ancora partire del tutto, con tanti nomi tra gli obiettivi e una necessità: vendere i giocatori che non fanno parte del progetto tecnico di Massimiliano Allegri, per fare spazio (e cassa) in vista di altri arrivi. Tra i calciatori in uscita per i bianconeri ci sono anche quelli di rientro dai prestiti, come Arthur, McKennie e anche Denis Zakaria.



ANCORA LA PREMIER - La stagione del centrocampista svizzero al Chelsea è stata tutt'altro che positiva. Solo 13 presenze e un gol (all'esordio coi blues) per lui. Da qui la decisione, naturale, di non riscattarlo e un futuro tutto da scrivere. La carriera del classe '96 potrebbe comunque continuare in Premier League e, nello specifico, a Londra. Il West Ham, infatti, nelle ultime ore ha avviato i primi contatti per capire le condizioni a cui potrebbe arrivare all'ex Borussia Mönchengladbach. Da parte sua, la Juve ha già detto agli agenti del giocatore di non avere intenzione di cederlo nuovamente in prestito: sarà addio in maniera definitiva. Messaggio forte e chiaro arrivato anche a Londra, dove stanno riflettendo per preparare la prima offerta da mandare alla Continassa.