Luca Pellegrini è l'ultima idea della Lazio per la fascia sinistra. Il classe '99 di proprietà della Juventus ha giocato questa prima parte di stagione in prestito all'Eintracht Francoforte in Germania: 14 presenze tra campionato e coppe, centrando gli ottavi di Champions League per la prima volta nella storia del club. La Juve segue da lontano la sua crescita, ma a Formello ci pensano davvero.



SENZA TERZINI - Il giocatore ha aperto al ritorno in Italia e non gli dispiacerebbe giocare con la maglia biancoceleste. Romano cresciuto nella zona Cinecittà, Pellegrini è cresciuto nelle giovanili della Roma ma fin da piccolo è tifoso della Lazio che sta cercando un terzino sinistro. In quel ruolo Sarri ha fatto giocare solo Marusic se si esclude uno spezzone di partita di Radu un Europa League col Midtjylland. In rosa ci sarebbe anche Kamenovic, preso nell'estate 2021 dai serbi del Cukaricki ma che non ha ancora debuttato in biancoceleste.



LA RICHIESTA - Pellegrini è un'idea della Lazio per gennaio, ma l'operazione non è semplice per via dell'ingaggio del giocatore: troppo alto per i piani del club biancoceleste che potrebbe chiedere alla Juve di pagare una parte dello stipendio. Era l'estate 2019 quando Pellegrini andò alla Juventus come contropartita nell'operazione che portò Spinazzola alla Roma; due prestiti al Cagliari e Genoa prima di 18 partite in maglia bianconera nella stagione scorsa. All'Eintracht non è titolare fisso, la Lazio ci pensa gennaio: e Luca Pellegrini strizza l'occhio ai biancocelesti.