Ieri i tamponi e prelievi del sangue, utili per i test sierologici, per rintracciare eventuali contagi da Covid-19. Oggi il primo allenamento nel centro sportivo di Formello. I giocatori della Lazio sono pronti a ricominciare. Domenica 23 agosto altro giro di tamponi, poi la partenza per il ritiro di Auronzo di Cadore, dove la squadra resterà fino al 4 settembre. Assente annunciato Correa, che rientrerà per il weekend per un contrattempo familiare. Da valutare le condizioni di Lulic e Leiva, alle prese con vecchi infortuni.