Si gioca tutto all'Olimpico. La Lazio vuole proseguire il suo cammino, continuare la sua striscia positiva di 8 vittorie e onorare il bagno di folla appena goduto in allenamento con altre belle prestazioni. Come riporta il Messaggero, il 2020 sboccerà all'Olimpico di Roma. Occasione Champions, in casa, per i ragazzi di Inzaghi.



CAMMINO IN CASA DELLA LAZIO - La trasferta di domenica a Brescia - che lo staff biancoceleste considera molto insidiosa, viste le assenze di Leiva e Luis Alberto - sarà solo il preludio di un mese casalingo. Le successive cinque gare di campionato si giocheranno tutte allo stadio Olimpico. Mai accaduto qualcosa del genere: si inizierà contro il Napoli, che dovrà riprendersi dopo l'addio di Ancelotti, poi la Sampdoria, infine il decisivo derby con la Roma il 26 gennaio. Non solo, non è ancora finita: a Roma arriverà la Spal e bisognerà giocare il recupero della penultima d’andata del 5 febbraio col Verona. Tutte all'Olimpico, tutte in casa, la Lazio si gioca tutto tra le mura amiche.