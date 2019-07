Durmisi sempre più verso la Turchia. Il Besiktas non molla, dopo l'addio di Adriano, il club ha bisogno di un terzino sinistro. La Lazio aveva accettato la proposta da 6 milioni (prestito con obbligo di riscatto) e il giocatore aveva anche saltato le visite in Paideia. Poi l'inserimento del Marsiglia, la frenata.



MERCATO LAZIO - Il danese ha raggiunto i compagni ad Auronzo ma resta sul mercato. Come riporta Il Tempo, il Besiktas vorrebbe provare un nuovo assalto. Nei prossimi giorni potrebbe provare l'affondo, consapevoli che il Marsiglia non sembra disposto a fare follie per Durmisi. Tutto dipenderà dall'ex Betis, che a quel punto potrebbe considerare seriamente il trasferimento in Super Lig.