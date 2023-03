Se il campionato si giocasse solo tra le prime sette, la Lazio sarebbe seconda. Al momento lo è anche nella Serie A vera, ma le altre concorrenti devono ancora giocare. Invece nella classifica virtuale dei punti fatti fin qui solo negli incontri tra i top club i biancocelesti vantano ben 15 punti. Solo il Napoli ha fatto meglio con 18. Roma, Atalanta, Juve, Inter e Milan - in ordine crescente - hanno fatto tutte peggio. In particolare è proprio il risultato dei rossoneri ad avvalorare ancora di più il percorso fatto fino a questo momento dagli uomini di Sarri,



Il diavolo è terzo in questa speciale classifica, con 11 punti. Il che significa che considerando solo gli scontri diretti - e togliendo quindi i 3 punti di ieri contro il Napoli, che sta facendo un campionato a sé - i biancocelesti stanno avendo comunque il rendimento migliore nella lotta Champions. Un dato che potrebbe rivelarsi decisivo alla fine di una corsa che si sta giocando punto a punto ad ogni giornata.