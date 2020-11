Al rientro dalla sosta la Lazio potrà finalmente sorridere nel reparto mediano. Dopo un lungo periodo di emergenza iniziato subito dopo la sfida contro il Bologna dello scorso 24 ottobre, Inzaghi avrà l'imbarazzo della scelta. Come riporta Il Corriere dello Sport ci saranno praticamente tutti. Milinkovic, Parolo, Akpa Akpro, Cataldi, Andreas Pereira. Oltre loro tornerà Leiva, il quale ieri si è anche allenato a Formello dopo aver ottenuto il via libera nella visita di idoneità svolta sabato. Bisognerà capire la situazione di Luis Alberto: la società vuole multarlo ed escluderlo dal campo per le prossime due gare, ma Inzaghi sembra pronto a fare da mediatore. Infine, si avvicina il rientro di Escalante. Quest'ultimo ha quasi concluso il percorso riabilitativo e potrà di nuovo aggregarsi al resto del gruppo.