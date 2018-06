Il Chievo guarda in casa Lazio per l'attacco. D'Anna, dopo aver perso Inglese, sta cercando una prima punta e guarda in casa biancoceleste: come riporta ‘L’Arena’ in cima alla lista dei desideri ci sarebbe Filip Djordjevic, attaccante ormai fuori rosa nella Lazio. Il centravanti serbo piace anche al Montpellier in Francia. Resta da sciogliere il nodo ingaggio: 1,2 milioni di motivi da scavalcare per dargli una nuova chance.