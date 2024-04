Lazio, il club al fianco di ADMO nel ricordo di Sinisa Mihajlovic. L'incontro stamattina in una scuola a Roma

La S.S. Lazio all’IPSEOA “Tor Carbone” per testimoniare l’importanza della donazione di midollo osseo: al fianco di ADMO, nel nome di Sinisa#LaLazioNelleScuole | #AvantiLazio pic.twitter.com/Q9rAMkWoKp — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) April 16, 2024

, Associazione Donatori di Midollo Osseo, fianco a fianco per testimoniare l’importanza della donazione. Nel ricordo di Sinisa Miahjlovic, scomparso un anno e mezzo fa proprio per un male incurabile che lo colpì al midollo osseo, si è tenuto un evento questa mattina a Roma, presso l’ISPOA, una scuola superiore nella zona di Tor Carbone. In rappresentanza della società biancoceleste erano presenti il calciatoreNell’aula magna dell’istituto, i due atleti biancocelesti hanno risposto anche alle domande degli studenti. “La prevenzione nella vita è fondamentale – hanno spiegato ai ragazzi - Noi,Questo ci permette di prevenire i problemi”. Zaccagni ha poi voluto condividere un suo ricordo personale, di un’esperienza vissuta: “Io poco tempo fa ho perso una persona importante ed è una tragedia che si poteva evitare facendo dei controlli.. Noi siamo molto controllati, cerchiamo di fare tutti i controlli necessari per poter andare in campo ed essere tranquilli. Bisogna mettersi a disposizione per avere una vita tranquilla".