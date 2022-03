Buffon consiglia Carnesecchi alla Lazio. Lo scrive oggi Il Messaggero, parlando del futuro dei portieri biancocelesti. Secondo il quotidiano Sarri in persona avrebbe parlato con l'ex numero 1 della Juventus e della Nazionale, chiededogli un parere. E il Campione del Mondo 2006 non ha dubbi: il classe 2000 dell'Atalanta, attualmente in forza alla Cremonese può essere il futuro.



I biancocelesti lo hanno adocchiato da un po' e ci stanno pensando. Oggi la Dea chiede circa dieci milioni per il suo cartellino, ma la concorrenza è in aumento e il prezzo potrebbe lievitare. Considerate le difficoltà per arrivare a Kepa - che resta il sogno del mister toscano - o a Sergio Rico, il riminese potrebbe diventare l'obiettivo prioritario nella lista di Tare.