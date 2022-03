Non solo romagnoli. La Lazio valuta diversi parametri 0 per l'estate, perché saranno tanti gli innesti necessari e le risorse limitate. Tra i tanti nomi presi in considerazione che si svincoleranno a giungo c'è anche quello di Federico Bernardeschi.



L'ala della Juventus, che nell'anno di Sarri in bianconero totalizzò 38 presenze tra campionato e coppe, sarebbe il nome di spessore che completerebbe il reparto offensivo (Cabral non sarà riscattato, ndr). Il tecnico toscano lo riabbraccerebbe volentieri. C'è però un ostacolo, non indifferente per le casse biancocelesti: l'ingaggio. L'ex Fiorentina percepisce circa 4 milioni a stagione. Per rinnovare con i bianconeri chiedeva la stessa cifra (che infatti non gli verrà data), perciò, a meno che non decida di rivedere a ribasso le sue richieste, il suo arrivo a Roma per il momento appare difficile.