Appena Lulic potrà essere considerato abile e arruolabile per il campionato e di conseguenza anche la Champions League, a quel punto la Lazio lo inserirà nelle due rispettive liste. Il calciatore destinato a lasciargli il posto è Djavan Anderson. Il centrocampista olandese di origini giamaicane con ogni probabilità non rimarrà a Formello da fuori rosa. Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com per il calciatore si sarebbe fatto avanti il Crotone. L'altra possibilità è il prestito alla Salernitana, la quale cerca un esterno.