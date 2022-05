Mai una squadra di Sarri aveva subito così tanti gol in stagione. Con i 3 incassati ieri sera la Lazio è arrivata a quota 53 in A superando anche l'Empoli neopromosso del 2014-15 (che si era feramto a 52, ndr). La difesa biancoceleste non solo è la peggiore tra le squadre di vertice ma è anche la penultima tra le prime 10 della classifica. Solo il Sassuolo ha fatto peggio.



Tanti gli errori individuali grossolani pagati a caro prezzo quest'anno, come lo stesso tecnico ha sottolineato a fine partita al Picco. Un dato così negativo, di fatto, ha tarpato le ali ad una squadra capace invece di realizzare ben 70 reti, confermandosi 2° miglior attacco alle spalle dell'Inter (a 72, ndr). Resta quindi il rimpianto nei pensieri dei tifosi di quello che sarebbe potuto accadare quest'anno, dal punto di vista dei risultati, se ci fosse stata più qualità li dietro.