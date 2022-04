Spezia-Lazio 3-4



Strakosha 5: si aspetta una copertura da Basic che non arriva. Manca la comunicazione col compagno.

Lazzari 6: partita sofferta ma non insufficiente.

Acerbi 7: alla fine è l’uomo partita e copertina

Patric 4,5: che frittata. Perde maldestramente palla sul pressing di Agudelo. (41’ st Luis Felipe sv)

Marusic 5: partecipa alle dormite del primo tempo. Si riscatta nella ripresa ma non del tutto..

Milinkovic-Savic 7,5: uno dei pochi ad essere positivo già nel primo tempo. Poi la sua qualità sopraffina fa la differenza

Cataldi 4,5: che frittata con Patrick, ma il retropassaggio di Cataldi è da incubo. (48’ st Leiva sv)

Basic 4,5: non protegge Strakosha sulla rete del vantaggio. Poi mai in partita. (14’ st Luis Alberto 7: il suo impatto è devastante)

Felipe Anderson 6: gira a vuoto ma quando si incunea in area fa girare la testa all’avversario.

Immobile 6,5: freddo dal dischetto. Partita da capitano, come sempre

Zaccagni 6,5: non emerge moltissimo nel primo tempo. Prende due legni. Fa bene ma potrebbe fare meglio

All. Sarri 6,5: la prestazione c’è, ma di fronte aveva lo Spezia non il Liverpool.