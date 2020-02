Il sorpasso all'Inter è rimandato: la Lazio non è riuscita nell'operazione aggancio, ha impattato sul Verona e non è riuscita a superare la squadra di Juric. Il recupero della 17esima giornata ha regalato ad Inzaghi un solo mezzo sorriso: i suoi allungano ancora sulla quarta in classifica.



CLASSIFICA SERIE A LAZIO - Non solo, il pareggio ha consentito ai biancocelesti di allungare il distacco con le inseguitrici, e di mettere su anche un reocrd: la Roma va a -11, viene così eguagliato il record dell'era Lotito. Nel 2008/09, infatti, la Lazio dopo 11 giornate si trovava a +11 dai giallorossi.