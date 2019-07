Tra Lazio e Lille. Yusuf Yazici sta vivendo giorni intensi: il suo destino è legato a quello di Milinkovic Savic. Con i francesi c'è stata una brusca frenata: come riporta Lalaziosiamonoi.it, ballano le percentuali della futura cessioni, il Trabzonspor vuole essere accontentato, sa che Yazici è un giocatore di talento.



MERCATO LAZIO - L'entourage del giocatore lo conferma: il destino di Yazici è legato all'eventuale cessione di Milinkovic. La Lazio fino ad ora ha espresso il suo interessamento, un timido sondaggio che non è mai sfociato in un'offerta concreta. Il tavolo sui cui dovrà giocare Tare sarà un altro, quello che porta alla cessione di Milinkovic Savic.