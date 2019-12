La Lazio si guarda intorno sul mercato, ma il ds Tare opererà soprattutto lato cessioni. Ci sono giocatori che potrebbero lasciare la Lazio a gennaio, di fatto ai margini del progetto tecnico di Simone Inzaghi. Valon Berisha, come riporta il Corriere dello Sport, è tra i maggiori indiziati a lasciare Roma. Il ds Tare lo ha difeso, ma alcuni errori evidenti e gli infortuni non stanno aiutando il suo processo di inserimento.Valon Berisha. Arrivato nell'estate del 2018, il kosovaro non riesce a tornare al rendimento ottenuto col Salisburgo. Su di lui ci sono Brescia, Verona e Spal. Soprattutto il club di Ferrara sembra in pole: se dovesse cedere Kurtic al Genoa, potrebbe chiedere alla Lazio Berisha nella prossima sessione di calciomercato.