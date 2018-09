La Lazio vince contro l'Apollon, inaugura nel migliore dei modi l'Europa League, e al termine dell'incontro il dottor Rodia, ai microfoni del canale tematico biancoceleste, Lazio Style Channel, ha dato buone notizie anche dall'infermeria: “Radu ha abbandonato il campo domenica durante la partita ad Empoli. Ha una contrattura del muscolo flessore della coscia sinistra. Gli esami hanno escluso lesioni, sono abbastanza confortanti. Non abbiamo detto nulla perché non abbiamo dati chiari. I tempi di recupero non li sappiamo ancora bene. Continueremo a monitorarli. Il fatto che non ci siano lesioni è molto importante. Luiz Felipe? Siamo molto soddisfatti, sta procedendo secondo la tempistica. Sta facendo un lavoro differenziato ma procede tutto nel migliore dei modi”.