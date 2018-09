Il tecnico dell'Apollon Limassol, Sofronis Augousti, parla in conferenza stampa dopo la sconfitta in casa della Lazio: "Partita a due facce, Lazio superiore nel primo tempo poi noi abbiamo trovato il nostro ritmo creando parecchi problemi agli avversari. Ringrazio i miei giocatori che hanno affrontato un rivale importante dimostrandosi i migliori nel secondo tempo. Negli spogliatoi c'è tristezza, ma la consapevolezza di essere entrati in uno stadio come l'Olimpico con la voglia e la forza di affrontare un avversario forte. Pensiamo alla prossima ora, dovremo conquistare tre punti difficilissimi. In trasferta non dobbiamo avere paura, altrimenti l'avversario ti mette subito pressione: dobbiamo essere bravi a capire che anche noi possiamo fare il nostro gioco, rimanendo con i piedi per terra".