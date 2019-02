L'infermeria in casa Lazio si comincia a svuotare. E Inzaghi riesce a mettere in campo, contro il Milan, una squadra meno in emergenza. A Lazio Style Channel il dott. Rodia ha fatto il punto: "Tocchiamo ferro, abbiamo lavorato tantissimo. Bastos è stato rimesso in campo in tempi rapidi anche se a fine partita ha avuto chiaramente dei crampi. Luiz Felipe? Questi infortunati abbiamo cercato di gestirli al meglio per il Milan e per il derby, abbiamo affrontato rischi che sono stati calcolati. Wallace invece è quello che ha avuto la lesione più importante, ma tutto procede per il meglio e lo aspettiamo in campo".