Il Maiorca vuole tenere Vedat Muriqi, arrivato a gennaio dalla Lazio in prestito con diritto di riscatto a 12 milioni di euro, ma alle sue condizioni. Il ds degli spagnoli, Pablo Ortells, spiega a Okbaleares: "Il mercato di gennaio è molto complicato e pensavamo che Muriqi fosse un profilo diverso da quello che avevamo. La verità è che alla fine siamo rimasti deliziati da lui. Se resterà qui? Come ho detto prima siamo molto soddisfatti della sua prestazione e del suo coinvolgimento e vedremo se riusciremo a convincerlo a restare. Questo è il nostro obiettivo. E' vero che quando ha firmato le condizioni erano già concordate sia con lui che con la Lazio, ma il Maiorca non potrà raggiungere quelle somme. Tutto deve essere rinegoziato. Se a 10 milioni il Maiorca può permettersi di riscattare Muriqi? Oggi è difficile. Stiamo cercando formule diverse, ma questo fa parte dei negoziati che stiamo portando avanti. Per far sì che Vedat continui a Maiorca, è essenziale che le tre parti raggiungano un accordo. Se dopo dovesse arrivare un altro club e la Lazio ritenesse più interessante la propria offerta... è qualcosa che non possiamo controllare. Cercheremo di tenerlo con noi, ma sappiamo quali sono le regole del calcio", riporta Lalaziosiamonoi.it.