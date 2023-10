Il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani è intervenuto a Mediaset Infinity e ha risposto alle voci di crisi tra Maurizio Sarri e Claudio Lotito: "Non c'è da fare il pompiere nella maniera più assoluta, non c'è da dire niente. Sono stati estrapolati alcuni concetti espressi da Sarri, lo ha fatto con una dialettica calcistica e chi fa calcio lo sa cosa voleva dire, ma si presta a qualche interpretazione ed è venuto fuori un caso che non esiste. Non c'è nessun Sarri contro Lotito, ma un gruppo consapevole della propria forza che vuole fare bene. Lotito ci tiene moltissimo alla squadra e alla gente, a volte esterna il disappunto, ma per noi è un bene".