Non ho mai mollato. Io agisco senza proclami, in silenzio, ho fatto mille rilievi e approfondimenti, senza stare ai diktat di nessuno.

Il regalo di Natale per lasembrerebbe essere più grande di un colpo di mercato. Il progetto per ilè pronto e c'è già stato più di un contatto con l’assessore allo Sport di Roma Capitale.

Questo il virgolettato del patron biancoceleste che su legge sul Messaggero questa mattina. Il quotidiano riporta anche la conferma dei colloqui decisivi, anche se ancora in via informale, avvenuti con le istituzioni. Ora bisogna fissare un'incontro congiunto con tutte le parti coinvolte in Campidoglio, per capire se e come poter fare gli interventi necessari per riammodernare la struttura. Copertura, ampliamento dei posti, parcheggi insieme ad altri interventi renderanno l'impianto polifunzionale e all'avanguardia. "Io il progetto ce l'ho chiaro", ha ribadito il patron. E il percorso per metterlo in atto, mai come questa volta, sembra ben avviato.