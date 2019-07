Il Liverpool avrebbe intenzione di fare appello alla FIFA per la vicenda Adekanye. L'esterno olandese è stato da poco ufficializzato in casa Lazio, ma cominciano le prime grande, e rischiano di essere grosse: come riporta il ‘London Evening Standard’, il Liverpool si è rivolto alla Fifa contestando una potenziale violazione delle norme internazionali relative ai trasferimenti.



MERCATO LAZIO - Il Liverpool denuncerebbe un comportamento illecito, il cosidetto "tapping up". La squadra inglese, infatti, sostiene che Adekanye sia stato contattato sotto contratto con Ireds, andando a violare la norma che impedisce ai calciatori Under 23 di negoziare con club stranieri durante gli ultimi sei mesi di contratto.