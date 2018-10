Sarà un ambiente infuocato. Il Velodrome sarà un catino bollente per il match tra Olimpique Marsiglia e Lazio. La curva calda dei tifosi francesi non ci sarà, ma per ovviare al problema la società francese ha deciso di abbassare i prezzi della tribuna Ganay, che è stata presa d'assalto.

STADIO DI FUOCO - La Lazio troverà una ambiente caldissimo, con il pubblico delle grandi occasioni. Lo stadio potrà contare su almeno 30000 presenti, i tifosi della Lazio sono circa 500. Clima di fuoco, per un match fondamentale per le due squadre.