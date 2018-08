La prima fase del ritiro della Lazio è alle spalle, con qualche acciacco. In particolar modo le condizioni del nuovo acquisto Berisha hanno destato qualche preoccupazione, ma il medico sociale biancoceleste, il dottor Rodia, le ha fugato: “Berisha Ha riportato un affaticamento muscolare e stiamo cercando di recuperarlo al meglio per i prossimi impegni. Strakosha e Marusic hanno avuto dei problemi di lombalgia e per questo stiamo mettendo in atto dei programmi riabilitativi per poterli tenere al meglio della forma per i prossimi impegni”. La seconda fase del ritiro a Marienfeld scatterà il 4 agosto.