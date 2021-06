Prima la firma di Maurizio Sarri, poi il mercato. La Lazio, messa a posto la panchina, si butterà in questa sessione estiva e, come scrive la Gazzetta dello Sport, oltre a Hysaj e Maksimovic, ci sono altri due nomi caldi: uno è Jerome Boateng, difensore tedesco svincolatosi dal Bayern Monaco e ancora alla ricerca di squadra, l'altro è Ruben Loftus-Cheek, di proprietà del Chelsea ma in prestito al Fulham nell'ultima stagione.