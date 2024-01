Il mercato della Lazio rischia di essere già chiuso prima ancora di iniziare. Lo spiega questa mattina Repubblica, nelle pagine della Cronaca di Roma. Con la permanenza di Kamada a Roma - visto che il giapponese non è stato convocato per la Coppa d'Asia - non c'è più l'urgenza di intervenire a centrocampo per una mezzala, stando a quanto aveva dichiarato Sarri dopo la vittoria contro il Frosinone. Luis Alberto sarà fuori almeno fino a metà mese, ma a questo punto il tecnico toscano ha a disposizione chi può sostituirlo. A meno che non sia proprio Kamada a partire



A meno di offerte allettanti però Lotito non ha intenzione di cedere il calciatore nipponico a gennaio. E anche lo stesso tecnico Sarri spera ancora di poter veder esplodere le qualità tecniche dell'ex Eintracht. La speranza, dell'allenatore come pure dei tifosi laziali, è che questa delusione per la mancata chiamata del Giappone si tramuti in una miccia per innescare una reazione di carattere nel giocatore e che non sia invece il colpo di grazia definitivo, al livello emotivo, sulla sua avventura biancoceleste.