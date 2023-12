Fabiani potrebbe pescare in Brasile un nuovo mediano per la Lazio. Si tratta di Pepe, roccioso centrocampista del Gremio, classe '98, che in patria paragonano a Lucas Leiva per caratteristiche tecniche e fisiche. Secondo la Gazzetta dello Sport il cartellino del calciatore, in scadenza nel 2025 col club di Porto Alegre, sarebbe stato proposto al ds della Lazio dagli agenti nei giorni scorsi. La dirigenza capitolina sta valutando l'eventuale operazione, che comunque potrebbe essere facilitata dal doppio passaporto del ragazzo, in procinto di acquisire anche la cittadinanza italiana. Al momento non è la prima scelta in casa biancocleste, ma la sua candidatura è tra quelle da tenere comunque d'occhio in estate, se non già a gennaio.