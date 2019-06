La Lazio mette le ali, Spal permettendo. Come riporta Leggo, il club biancoceleste sta puntando tutto a rinforzare le fasce: per Jony sembra finalmente superata la concorrenza del Valencia, l'esterno ha trovato l'accordo con Tare ed è intenzionato a rispettarlo. Prenderà 1,5 milioni a stagione, ma sull'altra corsia la situazione è più delicata.



MERCATO LAZIO - Se Jony sembra vicinissimo, dall'altra parte per Lazzari è tutto fermo. Tare si sta muovendo per abbassare le pretese della Spal: troppi per la Lazio i 15 milioni richiesti. Per ora è tutto congelato, in attesa di nuovi sviluppi.