La Lazio riparte da un jolly. La delusione post-derby fatica a passare, ma il calendario impone di ripartire subito, sin da giovedì, in Europa League, contro a Francoforte. La squadra di Inzaghi è attesa dall‘Eintracht per la seconda sfida della fase a gironi di Europa League.



JOLLY LAZIO - Dopo la vittoria contro l'Apollon, ora si sale di livello, finalmente Inzaghi potrà fare affidamento sul neo-acquisto Valon Berisha, mai impiegato a causa di un infortunio muscolare che lo ha colpito durante il ritiro ad Auronzo di Cadore. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'ex Salisburgo può garantire dinamismo, grinta, forza in mezzo al campo. A tutti gli effetti un innesto importante.